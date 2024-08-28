На Вінниччині впроваджують систему розумного обліку газу

28 августа 2024, 12:45

Розумний облік газу (Smart gas metering) стає доступний мешканцям Вінницької області. Система дозволяє спростити та зробити більш ефективною взаємодію між державою, операторами ГРМ, постачальниками газу та споживачами.

Проєкт запущено у співпраці Vodafone з постачальником обладнання «БТК-Центр Комплект» та оператором газорозподільчої системи у Вінницькій області ТОВ «Газпостачсервіс». На Вінниччині застосовуються smart лічильники газу Pietro Fiorentini, які працюватимуть на базі NB-IoT мережі Vodafone і використовуватимуться для автоматизованої передачі даних про споживання газу до центральної системи обліку.



Використання розумних лічильників спрощує процес моніторингу та виставлення рахунків, знижує ризик помилок, зменшує витрати на обслуговування та підвищує енергоефективність. Розумний облік газу дозволяє аналізувати та прогнозувати споживання газу, планувати фінанси та необхідні ресурси.

Нова система дозволить зменшити навантаження на сервісно-абонентські служби. Важливою є також можливість дистанційного моніторингу споживання заміськими чи орендними домоволодіннями та дистанційна діагностика у випадку проблем.



Пристрої на технології NB-IoT споживають дуже мало енергії, що дозволяє їм працювати від батареї протягом кількох років без необхідності частих замін.



Оператор газорозподільчої системи у Вінницькій області ТОВ «Газпостачсервіс» отримає доступ до web-кабінету з інформацією щодо комерційного використання газу, зручний інструмент для планування та аналітики, а також можливість автоматичного завантаження даних у свої інформаційні бази та системи.

Технологія NB-IoT забезпечує надійний зв'язок навіть у важкодоступних місцях, навіть таких як підвали або підземні паркінги. Мережа, спроєктрована спеціально для Інтернету речей, підтримує велику кількість одночасно підключених пристроїв, що робить цю технологію ідеальною для масового розгортання, як у міських умовах, так і на великих промислових об'єктах.