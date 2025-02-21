Україна втратила 40% видобутку газу після російських ударів, – Reuters

Через це нам доведеться імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи, щоб компенсувати втрати.
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