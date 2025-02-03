У Польщі дозволять працювати на лікарняному без втрати зарплати

3 февраля 2025, 16:45

З початку 2025 року в Польщі працівники на лікарняному зможуть виконувати певні обов’язки без ризику втрати зарплати.

Законопроєкт Міністерства праці передбачає можливість працювати за необхідності, наприклад, відповідати на робочі дзвінки чи надсилати рахунки, якщо це не шкодить здоров’ю.Після реформи лікар зможе дозволяти виконувати часткову роботу, навіть перебуваючи на лікарняному, за згодою працівника. Однак порушення правил, наприклад, відсутність вдома під час перевірки, може призвести до втрати виплат, хоча це рішення можна буде оскаржити.Нові положення також передбачають посилений контроль за видачею медичних довідок для уникнення зловживань. Зміни набудуть чинності у першому кварталі 2025 року.