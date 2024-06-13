"Укргазвидобування" запустило нову потужну свердловину на 280 тисяч кубометрів

13 июня 2024, 13:15

АТ «Укргазвидобування» (є частиною Групи Нафтогаз) запустило нову високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тис. кубометрів газу та 120 тонн газового конденсату на добу.

«Українська енергетика перебуває в критичній ситуації. Нафтогаз активно готується бути підтримкою країні в майбутньому опалювальному сезоні та постачати тепло в міста і села. Ми запускаємо нові свердловини, видобуваємо газ і закачуємо його в підземні газосховища. Темпи закачування блакитного палива перевищують минулорічні показники», – наголосив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.Нова свердловина була закладена як розвідувальна, щоб провести дослідження покладів газоконденсатного родовища. Її глибина становить 3,2 км.Її пробурили на одному з найперспективніших родовищ, ресурси якого оцінюють на рівні близько 1 млрд кубометрів палива.