НАК "Нафтогаз" начала сотрудничество с GigaCloud

3 июня 2021, 15:45

Национальная акционерная компания «Нафтогаз» по результатам тендера разместила в инфраструктуре облачного оператора GigaCloud критически важные сервисы.

Это позволило государственной компании обеспечить надежное функционирование информационных ресурсов.



Во время тендера в январе 2021 GigaCloud предложил лучшие условия среди всех участников. Облачный оператор обязался оказать услуги «Предоставление в пользование облачной вычислительной инфраструктуры», «Размещение серверного оборудования» и «Резервное копирование и восстановление».

Сегодня GigaCloud предоставляет НАК «Нафтогаз» сервис частного виртуального облака ProCloud. Это физически изолированная виртуальная инфраструктура, которая предоставляется заказчику в эксклюзивное пользование и имеет высокий уровень доступности и безопасности.«Частное облако ProCloud от GigaCloud — идеальное решение для технологических компаний со сложными инфраструктурными схемами, — рассказывает CTO GigaCloud Кирилл Науменко. — Оно обеспечивает необходимый уровень требований к защите информации, что очень важно для компаний с критической инфраструктурой. Оборудование заказчика устанавливается на экранированной стойке в отдельной комнате, изолированно от других пользователей. Надлежащий уровень управления информационной безопасностью GigaCloud подтверждается сертификатами ISO 27001, PCI DSS и КСЗИ — последний является обязательным для украинских государственных учреждений, работающих с критически важной информацией и данными с ограниченным доступом».В настоящее время продолжаются работы по перемещению физических и виртуальных серверов заказчика в облачную среду GigaCloud. По словам IT-специалистов НАК "Нафтогаз Украины", сотрудники оператора в течение всего процесса миграции быстро и качественно оказывают техническую поддержку для максимально комфортного и безотказного процесса переноса в облако. Миграцию планируют полностью завершить в течение следующего месяца.«Использование облачных технологий для нас один из базовых принципов IT-стратегии, — отметила IT-директор НАК «Нафтогаз Украины» Марина Квашнина. — В условиях постоянного ужесточения требований бизнес-систем к вычислительным мощностям морально устаревшее оборудование, уже исчерпавшее способность к модернизации, не может удовлетворить эти требования. Кроме того, большинство комплектующих для этого оборудования уже снято с производства, это усложняет приобретение запасных частей для текущего ремонта. Поэтому использование облаков, как частных, так и публичных — одно из наиболее приемлемых решений для предприятий Группы».«Облачные сервисы по сравнению с традиционной, построенной на собственном оборудовании IT-системой, дают бизнесу несколько дополнительных преимуществ, — добавляет Head of IT department НАК «Нафтогаз Украины» Александр Баранчук. Это возможность наращивать вычислительные мощности для своих систем и увеличивать гибкость их распределения между компонентами IT-инфраструктуры, уменьшение рисков, связанных с выходом из строя устаревшего серверного и коммуникационного оборудования и повышение уровня непрерывности функционирования IT-сервисов».«НАК "Нафтогаз Украины” входит в одну из крупнейших групп компаний Украины со сложной матричной структурой управления IT-процессами. Это стратегически важное для страны предприятие в прошлом году сгенерировало 13% доходов бюджета страны, — говорит CEO GigaCloud Артем Коханевич. — Даже минута простоя для такой компании стоит чрезвычайно дорого. Поэтому “Нафтогаз” нуждается в надежном облачном пространстве для решения бизнес-задач. Благодаря гарантированному известными производителями оборудованию и ПО, ИТ-инфраструктуре высочайшего класса и сильным техническим специалистам мы можем удовлетворить эти потребности».Группа Нафтогаз — крупнейшая в Украине группа компаний топливно-энергетического комплекса, стоит на защите энергонезависимости страны. Осуществляет полный цикл работ по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, хранения нефти и газа, снабжению природного и сжиженного газа потребителям, а также наращивает активы зеленой электроэнергетики для декарбонизации украинской экономики. В Группе работает около 52 тыс. сотрудников.Облачный оператор GigaCloud — лидер рынка облачных технологий в Украине по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS и PaaS-услуги клиентам любого масштаба — от малого бизнеса до крупных корпораций и государственных предприятий стратегического значения. По итогам 2019 компания занимает 12,5% украинского облачного рынка. В портфолио оператора более 1250 клиентов в 6 странах мира и более 200 компаний-партнеров.