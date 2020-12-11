GigaCloud: "Облачное пространство, чтобы увеличить уровень вашей свободы"

11 декабря 2020, 10:02

Облачный оператор GigaCloud снял и опубликовал на своем YouTube-канале GigaCloud About манифест, в котором нашла отражение обновленная миссия компании: «Мы создаем облачное пространство для того, чтобы увеличить уровень вашей свободы».



«С начала работы, уже более 4х лет, мы самый динамично растущий оператор облачного рынка Украины, ― говорит CEO GigaCloud Артем Коханевич. ― Всё это время GigaCloud помогает компаниям трансформировать неэффективные бизнес-процессы, быстро запускать новые проекты, надежно хранить данные и высвобождать ресурсы для развития. Массово консультируя предпринимателей по вопросам переноса их инфраструктур в облако, мы накопили опыт и технологическую экспертизу, которые стали базисом нашей миссии».

«Наша идея в том, чтобы показать, что мир в 2020 году бесповоротно развернулся в сторону диджитализации, ― говорит Антон Хвастунов, сооснователь GigaCloud и ведущий канала GigaCloud About. ― Бизнес оказался перед выбором ― освоить цифру или потерять актуальность. Пришло время не просто перевести критически важные для бизнеса сервисы в онлайн, а строить новую бизнес-стратегию, исходя из цифровых технологий».В работе над текстом миссии и в съемке манифеста приняли участие инвесторы, ТОП-менеджеры и команда GigaCloud. Ролик снимали non-stop, 16 часов подряд. Режиссурой, съемками и постпродакшеном занималась компания ROOKAMY production. «Манифест GigaCloud ― это видео о том, что о сложных процессах можно говорить легко, ― говорят сооснователи ROOKAMY production Денис Захарченко и Анатолий Василенко. ― И что с первого взгляда непонятное может быть простым. Во время работы над текстом мы старались вместить все посылы в один короткий и понятный призыв к использованию облачных сервисов в современных реалиях».«Сейчас в Украине около 800 тыс. различных юридических лиц. В облаках разместили свои инфраструктуры всего пара тысяч из них, ― рассказывает Антон Хвастунов. ― Многие компании просто не знают, что такое облако, в чем его польза и как оно поможет закрыть их бизнес-задачи и мы рассказываем им о пользе облачных технологий. Видео-формат ― один из самых удобных способов делать это интересно и наглядно, поэтому мы создали и развиваем канал про бизнес, людей и технологии GigaCloud About. А манифест стал квинтэссенцией всего нашего опыта в бизнесе и в контент-маркетинге”.― лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. Предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба ― от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1000 клиентов в 6 странах мира и более 150 компаний-партнеров.