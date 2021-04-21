GigaCloud возглавил рейтинг украинских компаний, предоставляющих услуги IaaS

21 апреля 2021, 9:15

По итогам исследования, проведенного аналитическим агентством “Мольфар”, облачный оператор GigaCloud стал лидером рейтинга украинских компаний, предоставляющих услуги IaaS.

В ТОП-4 вошли также ДЦ "Парковый", De-Novo и Tucha.

Исследование проводилось по методике "Тайный покупатель". В 18 компаний, которые предоставляют в Украине услуги IaaS, был разослан запрос от имени бухгалтера аудиторской компании, планирующей переход на удаленную работу:

Облако для доступа к "1С:Предприятие" 8.3 (8.3.11.2867) для 5 сотрудников;

Предварительное тестирование услуги.



При подсчете результата учитывались время реакции на первый запрос, качество технической поддержки (в том числе клиентоориентированность и softskills), помощь с миграцией, цена и ряд технических параметров.



Баллы начислялись в 5 категориях: “Цены”, “Скорость реакции и условия коммерческого предложения”, “Подписание договора”, “Тестирование услуги” и “Техническое тестирование”.



В итоговый рейтинг вошло 10 компаний, которые предоставили ответ на запрос и обеспечили тестирование услуги. Облачный оператор GigaCloud набрал максимальное число баллов, получив наивысшие оценки в 3-х категориях из 5: “Скорость реакции и условия коммерческого предложения”, “Тестирование услуги” и “Техническое тестирование”.



В рамках технического задания, единого для всех участников рейтинга, наиболее доступными оказались цены у компаний Cosmonova, United-DC и GigaCloud. Самая высокая стоимость услуги – у Dе-Novo.



Категорию "Скорость реакции и условия коммерческого предложения" возглавили GigaCloud и De-Novo, второе место заняла компания Tetcloud, 3-е – ДЦ "Парковый".



В категории "Подписание договора" GigaCloud получил максимальное число баллов в подкатегории “Скорость предоставления договора”.



Лидерство в категории "Тестирование услуги", согласно заключению агентства, оператору GigaCloud обеспечило максимальное количество баллов за техподдержку в дневное и ночное время обращений, спокойная реакция на раздражающие вопросы и максимальная заинтересованность в помощи клиенту. 2 и 3 место в этой категории заняли ДЦ "Парковый" и Tucha.



Все компании, принявшие участие в рейтинге, декларировали круглосуточную техподдержку. Однако, согласно результатам исследования, 7 из 10 компаний реагировали на запросы в ночное время от более 1 часа до полного игнорирования. Только у 3-х участников (GigaCloud, Dе-Novo и Tucha) — время реагирования на запрос оказалось менее часа.



GigaCloud - лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба - от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1250 клиентов в 6 странах мира и более 200 компаний-партнеров.