GigaCloud и GigaCenter прошли сертификацию PCI DSS

1 июня 2021, 10:15

GigaCloud первым из украинских облачных операторов получил сертификат соответствия стандарту информационной безопасности PCI DSS. Сертификацию по этому стандарту прошел также дата-центр GigaCenter, который вместе с GigaCloud входит в группу компаний GIGAGROUP.



Деньги на банковской карте ― наиболее желанная цель для кибератак во всем мире. Чтобы гарантировать защиту конфиденциальных данных клиентов, компании должны соответствовать стандарту PCI DSS, разработанному ведущими международными платежными системами. Он ставит жесткие и точные требования к защищенности компонентов IT-инфраструктуры и целостности платежной системы.

«В Украине работают десятки тысяч организаций, которые напрямую взаимодействуют с данным клиентских платежных карт, ― говорит совладелец GigaCloud и директор по развитию бизнеса GIGAGROUP Антон Хвастунов. ― Самостоятельное прохождение сертификации по стандарту PCI DSS для них может растянуться на несколько лет. Если же компания разместится в облаке или дата-центре с PCI DSS, срок аудита, стоимость организации надлежащего уровня защиты данных и его поддержка уменьшатся в разы».«До прохождения сертификации компании GigaCloud и GigaCenter уже имели международные сертификаты по информационной безопасности ISO 27001. Это помогло нам пройти аудит по PCI DSS в кратчайшие сроки, ― говорит CTO GigaCloud, Кирилл Науменко. ― Теперь у наших клиентов есть возможность размещаться сразу на двух технических площадках, сертифицированных по этому стандарту: в дата-центрах GigaCenter и BeMobile».Сертификацию проводила компания IT Specialist. Директор департамента аудита и сертификации по информационной безопасности компании IT Specialist Анатолий Журавлев говорит: «У нас есть большой опыт проведения аудитов на соответствие стандарту PCI DSS в Украине, странах СНГ и Европы. Мы знаем, как организованы процессы информационной безопасности во многих финтех-компаниях, банках, ― Нам есть с чем сравнить и мы можем с уверенностью утверждать, что все процессы, связанные с информационной безопасностью в GigaCloud и GigaCenter, организованы на высоком уровне. Несоответствия, выявленные в ходе аудита, касались только особенностей требований стандарта, критических замечаний не было».«Многочисленные исследования IT-рынка свидетельствуют, что больше половины представителей бизнеса опасаются использовать облачные технологии из-за сомнений в их безопасности, ― говорит Антон Хвастунов. ― Сертификация по PCI DSS является очередным подтверждением надежности облачных решений не только для финтех-компаний, но и для всех наших клиентов».― лидер рынка облачных технологий в Украине по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS и PaaS-услуги клиентам любого масштаба ― от малого бизнеса до крупных корпораций. По итогам 2019 компания занимает 12,5% украинского облачного рынка. В портфолио оператора более 1250 клиентов в 6 странах мира и более 200 компаний-партнеров.― коммерческий дата-центр, отвечающий требованиям уровня надежности TIER III и стандарта TIA 942. ЦОД входит в ТОП-3 лидеров рынка Украины по объему выручки. GigaCenter специализируется на сервисе колокейшн для различных сфер бизнеса ― от аренды юнита до экранированного модуля. Среди клиентов GigaCenter ведущие компании Украины и более 500 реализованных клиентских кейсов.