GigaCenter пройшов ресертифікацію за стандартом PCI DSS

Дата-центр GigaCenter в черговий раз підтвердив найвищий галузевий рейтинг безпеки платіжних даних — сертифікацію за стандартом безпеки платіжних карток PCI DSS. Аудит проводила компанія IT-Specialist.
Мета стандарту — забезпечити надійну та комплексну структуру для захисту персональних даних карток та її власників від неправомірного використання їх особистої інформації. Компанії, які у своїй роботі зберігають, передають чи обробляють платіжні дані клієнтів, мають відповідати його вимогам. PCI DSS визнається такими світовими платіжними системами як MasterCard, Visa, Diners і JCB.
“Сьогодні питання безпеки різних аспектів бізнесу — одні із пріоритетних. Кожна компанія несе відповідальність за захищеність персональних даних її клієнтів, а тому всі внутрішні та технологічні процеси бізнесу мають відповідати найсуворішим галузевим стандартам, — каже CEO GigaCenter та співзасновник GIGAGROUP Назарій Курочко — За даними НБУ, сума збитків від незаконних дій з платіжними картками українців за минулий рік зросла на 46% і сягнула позначки 481 мільйона гривень.
Сертифікація PCI DSS сьогодні необхідна не тільки електронній комерції. Будь-яка компанія, яка здійснюють онлайн-операції може отримати вигоду від використання постачальника, сертифікованого за цим стандартом. Адже його наявність зменшує ймовірність витоку даних та підвищує довіру користувачів до надійності СУІБ бізнесу.
GigaCenter входить до ТОП-3 кращих дата-центрів України, а його інфраструктура щорічно підтверджується сертифікацією ISO/IEC 27001:2013 та PCI DSS. За показниками надійності, відмовостійкості та безпеки дата-центр побудований відповідно до вимог рівня TIER III та міжнародного стандарту TIA 942.
Входить до групи компаній GIGAGROUP разом з телеком-оператором GigaTrans, хмарним оператором GigaCloud та агентством з кібербезпеки GigaSafe.