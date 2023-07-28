Mastercard вимагає заборонити придбання канабісу за допомогою своїх карток

28 июля 2023, 10:15

Американська Mastercard Inc., оператор однієї з найбільших у світі платіжних систем, вимагає від фінустанов заблокувати можливість придбання канабісу за допомогою дебетових карток компанії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на лист, який минулого тижня компанія надіслала банкам і процесинговим компаніям, які, за її даними, надають платіжні послуги продавцям канабісу.

"Відповідно до нашої політики, ми доручили фінансовим установам, які пропонують платіжні послуги торговцям канабісом і підключають їх до Mastercard, припинити діяльність", - сказав представник Mastercard.

Конкурент Mastercard, компанія Visa Inc., поки що не повідомляла про аналогічні заходи.