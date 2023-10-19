19 октября 2023, 14:45

В ЄС можуть заблокувати Twitter

Ілон Маск розглядає можливість заблокувати для європейських користувачів соціальну мережу X, що належить йому (раніше Twitter), - повідомляє портал Business Insider з посиланням на джерело.

За його відомостями, Маск все більше незадоволений необхідністю дотримуватися закону про цифрові послуги, який набув чинності в серпні в ЄС.


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