В ЄС можуть заблокувати Twitter

19 октября 2023, 14:45

Ілон Маск розглядає можливість заблокувати для європейських користувачів соціальну мережу X, що належить йому (раніше Twitter), - повідомляє портал Business Insider з посиланням на джерело.



За його відомостями, Маск все більше незадоволений необхідністю дотримуватися закону про цифрові послуги, який набув чинності в серпні в ЄС.