Ілон Маск розглядає можливість заблокувати для європейських користувачів соціальну мережу X, що належить йому (раніше Twitter), - повідомляє портал Business Insider з посиланням на джерело.
За його відомостями, Маск все більше незадоволений необхідністю дотримуватися закону про цифрові послуги, який набув чинності в серпні в ЄС.
19 октября 2023, 14:45
В ЄС можуть заблокувати Twitter
Ілон Маск розглядає можливість заблокувати для європейських користувачів соціальну мережу X, що належить йому (раніше Twitter), - повідомляє портал Business Insider з посиланням на джерело.
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