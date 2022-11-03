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3 ноября 2022, 9:15
Twitter працює над платною функцією Paywalled Video
Компанія Ілона Маска Twitter працює над платною функцією Paywalled Video.
Вона дозволить публікувати відео на сайті, а потім стягувати з користувачів плату за їх перегляд.
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