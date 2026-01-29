Ілон Маск оголосив про завершення виробництва моделей S і X компанією Tesla

29 января 2026, 9:15

"Трішки сумно, але дійсно настав час завершити проєкт Model S та Model X", - повідомив Маск, пообіцявши, що Tesla продовжить підтримувати існуючих власників автомобілів, "доки власники використовують свої автомобілі". Виробництво буде припинено у другому кварталі цього року.

Під час телефонної конференції з інвесторами він зазначив, що після цього завод у Фрімонті (Каліфорнія) буде переобладнано для випуску людиноподібних роботів Optimus.Оцінюючи ці плани, Ілон Маск зазначив, що "настав час змінити напрямок і перейти до майбутнього". За його словами, завод у Фрімонті в довгостроковій перспективі випускатиме до 1 млн роботів на рік.