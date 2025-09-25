На Чернігівщині досліджують старовинний маєток Долинських у Пекареві

25 сентября 2025, 11:45

Цей панський маєток пережив століття: він вижив після революцій, пожеж і руйнувань, але зараз перебуває у поганому стані.

Дах, вікна та внутрішнє оздоблення постраждали, проте міцні стіни та дерев’яні колони ще збереглися.

Восени 2023 року будівлю придбала компанія «Спадщина UA», і тепер фахівці проводять детальні дослідження: беруть проби тиньку, столярки та стін, щоб відтворити автентичний вигляд маєтку. Мета — надати будівлі статус пам’ятки національного значення та перетворити її на туристичний магніт.



Наразі об’єкт активно упорядковують, очищають територію та захищають дах від руйнувань. Власники та активісти сподіваються, що наступний крок — повноцінна реставрація з інвесторами, щоб цей унікальний маєток ожив і став гордістю Чернігівщини.