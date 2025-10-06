ГлавнаяНовости
6 октября 2025, 8:45

"Укрпошта" розпочинає продаж вінтажних пістолетів

Гендиректор Смілянський повідомив, що «Укрпошта» починає продавати пістолети, які використовувалися працівниками підприємства в середині ХХ століття. До першої партії входять 50 револьверів системи Нагана та 50 пістолетів ТТ.


