Укрпошта видала 7,4 млн грн пасажирам евакуаційних потягів зі Сходу

7 июня 2022, 13:45

Укрпошта в травні видала 7,4 млн грн для майже 3,2 тис українців, які виїжджали на евакуаційних потягах Укрзалізниці з Покровська та Запоріжжя до Дніпра та Львова.

Всі кошти були видані працівниками поштових відділень, які облаштовані на території центральних залізничних вокзалів Львова та Дніпра.



«Укрпошта паралельно реалізує кілька проектів по видачі фінансової допомоги внутрішнім переселенцям. Держава обирає саме Укрпошту для цього завдання, адже ми можемо швидко забезпечити доставку і видачу готівкових коштів. Завдяки злагодженій роботі працівників Укрпошти та Укрзалізниці до моменту, поки люди вийдуть з потягу, вже готові списки і готівка, щоб максимально оперативно видати гроші», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський



Нагадаємо, виплата коштів пасажирам евакуаційних потягів, - це спільний проєкт Офісу Президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Укрпошти та Укрзалізниці. Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам Укрпошти, які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста-призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.





