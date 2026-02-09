У Польщі рекордний попит на зброю

Поляки активно озброюються: у 2025 році поліція видала 50 709 дозволів на вогнепальну зброю. Це майже втричі більше, ніж до початку повномасштабної війни в Україні.
Інтерес різко підскочив після 2022 року. Для порівняння:
• У 2021-му видали 19 393 дозволи.
• У 2022-му — вже 37 402.
Для чого беруть зброю?
Найчастіше дозволи оформлюють для:
• Колекціонування (21 071).
• Спортивної стрільби (17 601).
• Особистого захисту (7 254).
Загалом у країні діє понад 411 тисяч дозволів, а кількість зареєстрованої зброї перевищила 1,03 млн одиниць. На тлі такого попиту в Польщі масово відкриваються нові тири та збройові магазини.