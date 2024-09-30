30 сентября 2024, 9:45

Китай передав РФ цілий ряд безпілотників, щоб протестувати їх в Україні

Західні чиновники вважають, що зараз є чіткі докази того, що китайські компанії постачають для РФ смертоносну зброю.


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