Єдиний реєстр зброї почне роботу 23 червня

16 июня 2023, 13:15

Дозвіл на зброю можна буде отримати онлайн чи в спеціалізованому магазині. Також документи прийматимуть оператори поштового зв’язку чи уповноважені в підрозділі Нацполіції. У майбутньому інформація про зброю і дозволи на неї також буде відображатися в застосунку «Дія».