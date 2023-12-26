Укрпошта доставила міжнародні відправлення із-за кордону до України залізницею

26 декабря 2023, 10:15

Укрпошта та Національна пошта Естонії «Omniva» впроваджують нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну у співпраці із словацькою компанією Interport та Укрзалізницею.

Починаючи з 2002 року Укрпошта вперше приймає імпортну міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами. Нове рішення стало можливим завдяки Укрзалізниці та пошті Естонії, яка є ключовим транзитним партнером Укрпошти при доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів.З урахування блокади більшості автомобільних пунктів пропуску на кордонах із Польщею та Словаччиною, а також збільшенням черг на пунктах перепуску, що залишаються відкритими, доставка залізницею дозволяє Укрпошті перетинати кордон, незважаючи на форсмажорні ситуації. Також це дозволить доставляти підвищені пікові обсяги після сезонних розпродажів на міжнародних торгівельних майданчиках. На відміну від автомобільних шляхів, при доставці залізницею посилки долають кордон за 1 добу.В першій тестовій доставці залізницею, «Omniva» та Укрпошта сумісно доставили 3 вагони із практично 80 тисячами посилок клієнтів зі світових маркетплейсів, які вже мчать до своїх одержувачів в Україні. Нове транспортне рішення дозволить компаніям не залежати від ситуації на кордоні і доставляти будь-які обсяги посилок клієнтів Укрпошти.