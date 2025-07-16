Росія веде кібервійну зі словацьких серверів

16 июля 2025, 10:15

Центр імені Яна Куцяка викрив масштабну інформаційно-психологічну операцію, в межах якої РФ використовує словацьку інфраструктуру для онлайн-доксингу українських військових.

Через хостинг компанії StormWall, яка працює з Братислави і має російських власників, забезпечується діяльність сайтів, що публікують персональні дані бійців ЗСУ, активістів та родин загиблих. Один із ресурсів, який отримує технічну підтримку цієї фірми — пропагандистський сайт NewsFront, раніше заблокований у ЄС.Механізм впливу — цілеспрямована публікація конфіденційних даних у форматі «доксинг-Вікіпедії», що має за мету психологічний тиск, дискредитацію, створення передумов для погроз або переслідувань. Особливістю цієї кампанії є її транснаціональний масштаб: в зоні атаки — не лише українці, але й європейські громадські діячі, журналісти та політики.Цей кейс є частиною ширшої стратегії РФ з ведення інформаційно-психологічної війни проти коаліції, що підтримує Україну. Важливо, що StormWall надає не лише хостинг, а й захист від DDoS-атак, що фактично дозволяє російським ресурсам вільно функціонувати в європейському кіберпросторі.Раніше було ідентифіковано учасників хак-групи з військової частини 29155 ГРУ, що здійснювала кібератаки на держкомпанії, банки, клініки й об’єкти критичної інфраструктури за межами України. Фактично відбувається системна прив’язка кібероперацій до воєнного відомства РФ.