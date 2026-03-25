Китай проводить масштабне військове картографування океанського дна

25 марта 2026, 14:45

Китай розгорнув масштабну операцію зі знімання рельєфу океанського дна у Тихому, Індійському та Арктичному океанах за участю десятків науково-дослідних суден.

За даними Reuters, ця діяльність має подвійний — науковий і військовий характер. Детальні карти морського дна, температура, солоність і течії дають КНР критичну перевагу для прихованого розгортання підводних човнів, прокладання маршрутів і виявлення ворожих субмарин.Особливу увагу привертає судно Dong Fang Hong 3, що експлуатується Океанічним університетом Китаю, яке вже кілька років системно працює в чутливих районах біля Тайваню, Гуаму та ключових точках Індійського океану.Експерти ВМС США та союзників вважають цю програму однією з найбільших загроз для підводної переваги Заходу в майбутніх конфліктах.