Швеция передает Украине первые 16 истребителей Jas 39 Gripen C/D

29 мая 2026, 13:15

Об этом заявил премьер страны Кристерссон на пресс-конференции с Зеленским. Доставка самолетов состоится в начале 2027 г.

В свою очередь, Зеленский заявил о намерении купить все 150 истребителей Gripen за счет кредита ЕС на €90 млрд. По его словам, Швеция передаст не только самолеты, но и вооружение к ним, включая ракеты Meteor, способные бить по авиации противника на расстоянии 200 км +. Таким образом, при помощи Gripen, Украина может оттеснить российскую авиацию, которая запускает КАБ (управляемая авиационная бомба).