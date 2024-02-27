В парламенте Швеции хотят немедленного решения о поставке ВСУ самолетов Gripen

27 февраля 2024, 17:45

"Центр" уже давно настаивает на отправке самолетов в Украину, еще до того, как Швеция будет принята в НАТО.



Все оппозиционные партии заняли положительную позицию, кроме социал-демократов с оговоркой, что Швеция сначала должна вступить в НАТО. Об этом заявила лидер партии Магдалена Андерссон в своей речи на площади Сергеля в Стокгольме в эти выходные на демонстрации в поддержку Украины.