Украина и Швеция договорились о локализации производства Gripen

10 ноября 2025, 10:45

Украина достигла договоренностей со Швецией по локализации производства истребителей Saab JAS 39 Gripen на своей территории, начиная с 2033 г.

Об этом заявил министр обороны страны Шмыгаль во время брифинга.«6 ноября был подписан соответствующий меморандум между одной из украинских компаний и компанией SAAB о будущей локализации Gripen в Украине», - отметил министр. По его словам, с 2033 г. производство истребителей будет значительно локализовано на территории Украины.Он также добавил, что Украина и министерство обороны Швеции «детально отработали» договоренности, в частности о поставке 150 истребителей Gripen класса ЭКО.22 октября президент Украины Зеленский и премьер Швеции Кристерссон подписали соглашение о намерениях поставок Украине до 159 шведских истребителей Gripen.