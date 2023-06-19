Швеція оголосила про новий пакет військової підтримки України

Уряд Швеції оголосив про новий пакет військової підтримки України. До нього увійде, серед іншого, навчання українських пілотів на винищувачах JAS 39 Gripen.
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