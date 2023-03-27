27 марта 2023, 15:45

Парламент Швеції схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $532 млн

У новий пакет увійдуть танки, артилерійські системи Archer, система протиповітряної оборони Robot system 97 та боєприпаси.


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