Парламент Швеції схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $532 млн

У новий пакет увійдуть танки, артилерійські системи Archer, система протиповітряної оборони Robot system 97 та боєприпаси.
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