Оголошено про новий пакет військової допомоги для ЗСУ від Німеччини

18 января 2024, 8:15

Німеччина оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України.

В пакет увійшли:

боєприпаси для основного бойового танка LEOPARD 1;

матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів (від Бундесверу та запасів промисловості)

25 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

50 терміналів зв’язку SatCom;

5 автомобілів для охорони кордону;

1 840 бойових шоломів;

500 LED-ламп;

3 транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) ;

16 вантажівок Zetros;



🗂Крім того додатково готується до передачі в майбутньому:

20 БМП "Marder";

15 самохідних зенітних установок GEPARD;

124 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

700 бойових шоломів;

1500 LED-ламп

24 вантажівки Zetros;

20 рефрижераторів Zetros

