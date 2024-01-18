Оголошено про новий пакет військової допомоги для ЗСУ від Німеччини

Німеччина оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України.
В пакет увійшли:
боєприпаси для основного бойового танка LEOPARD 1;
матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів (від Бундесверу та запасів промисловості)
25 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
50 терміналів зв’язку SatCom;
5 автомобілів для охорони кордону;
1 840 бойових шоломів;
500 LED-ламп;
3 транспортних засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) ;
16 вантажівок Zetros;
🗂Крім того додатково готується до передачі в майбутньому:
20 БМП "Marder";
15 самохідних зенітних установок GEPARD;
124 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
700 бойових шоломів;
1500 LED-ламп
24 вантажівки Zetros;
20 рефрижераторів Zetros