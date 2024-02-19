ЗСУ отримала від Іспанії бронетранспортери М-113

Іспанія оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України.
В пакет увійшли:
Бронетранспортери М-113 (2 з яких переобладнані в санітарні машини)
Пожежні, снігоочисні машини та транспортні засоби для перевезення особового складу;
2 легкі човни;
Електрогенератори;
Водоочисні установки;
Засоби протиповітряної оборони.
Також країна продовжує навчати українських військовослужбовців, зокрема, управління системами Patriot, NASAMS і Hawk, а також планування та виконання робіт з розмінування.