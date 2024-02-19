ЗСУ отримала від Іспанії бронетранспортери М-113

19 февраля 2024, 8:15

Іспанія оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України.

В пакет увійшли:

Бронетранспортери М-113 (2 з яких переобладнані в санітарні машини)

Пожежні, снігоочисні машини та транспортні засоби для перевезення особового складу;

2 легкі човни;

Електрогенератори;

Водоочисні установки;

Засоби протиповітряної оборони.



Також країна продовжує навчати українських військовослужбовців, зокрема, управління системами Patriot, NASAMS і Hawk, а також планування та виконання робіт з розмінування.