19 февраля 2024, 8:15

ЗСУ отримала від Іспанії бронетранспортери М-113

Іспанія оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України.

В пакет увійшли:

Бронетранспортери М-113 (2 з яких переобладнані в санітарні машини)
Пожежні, снігоочисні машини та транспортні засоби для перевезення особового складу;
2 легкі човни;
Електрогенератори;
Водоочисні установки;
Засоби протиповітряної оборони.

Також країна продовжує навчати українських військовослужбовців, зокрема, управління системами Patriot, NASAMS і Hawk, а також планування та виконання робіт з розмінування.


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