Подробиці нового пакету військової допомоги для ЗСУ від Німеччини

Німеччина оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України
В пакет увійшли:
18 бронетранспортерів;
3 990 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
3 машини для розмінування WISENT 1;
1 інженерний танк DACHS;
9 мінних тралів;
10 БПЛА-розвідників VECTOR із запчастинами;
30 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
11 розвідувальних безпілотників Primoco ONE;
7 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;
4 автомобілі для прикордонної служби;
500 світлодіодних ламп;
IT обладнання.
🗂Крім того додатково готується до передачі в майбутньому:
💬 2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом;
💬 Ракети IRIS-T SLM/SLS;
💬 18 колісних гаубиць RCH 155;
💬 18 Panzerhaubitze 2000;
💬 понад 120 000 снарядів 122-мм артилерії;
💬 9 інженерних танків DACHS;
💬 40 БПЛА-розвідників VECTOR;