Подробиці нового пакету військової допомоги для ЗСУ від Німеччини

19 февраля 2024, 9:15

Німеччина оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України

В пакет увійшли:

18 бронетранспортерів;

3 990 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

3 машини для розмінування WISENT 1;

1 інженерний танк DACHS;

9 мінних тралів;

10 БПЛА-розвідників VECTOR із запчастинами;

30 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

11 розвідувальних безпілотників Primoco ONE;

7 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;

4 автомобілі для прикордонної служби;

500 світлодіодних ламп;

IT обладнання.



🗂Крім того додатково готується до передачі в майбутньому:

💬 2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом;

💬 Ракети IRIS-T SLM/SLS;

💬 18 колісних гаубиць RCH 155;

💬 18 Panzerhaubitze 2000;

💬 понад 120 000 снарядів 122-мм артилерії;

💬 9 інженерних танків DACHS;

💬 40 БПЛА-розвідників VECTOR;