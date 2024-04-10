10 апреля 2024, 13:45

В новому пакеті військової допомоги ЗСУ від Німеччини моторні човни

Німеччина анонсувала ще один пакет військової допомоги Україні.

В пакет увійшли:

 командна гусенична машина підвищеної прохідності "Warthog";
 6 000 боєприпасів калібру 155 мм;
 16 розвідувальних БПЛА "Vector";
 30 розвідувальних БПЛА "RQ-35 Heidrun";
 30 антидронових комплектів;
 2 машини розмінування "WISENT 1";
 11 мобільних систем розмінування;
 3 мінні трали;
 70 інфрачервоних камер;
 24 човнових мотори;
 1 млн набоїв для стрілецької зброї;
 680 штурмових гвинтівок "Haenel MK556";
 50 снайперських гвинтівок "HLR338";
 120 гвинтівок "CR308";
 5 000 детонаторів;
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