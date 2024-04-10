В новому пакеті військової допомоги ЗСУ від Німеччини моторні човни

Німеччина анонсувала ще один пакет військової допомоги Україні.
В пакет увійшли:
командна гусенична машина підвищеної прохідності "Warthog";
6 000 боєприпасів калібру 155 мм;
16 розвідувальних БПЛА "Vector";
30 розвідувальних БПЛА "RQ-35 Heidrun";
30 антидронових комплектів;
2 машини розмінування "WISENT 1";
11 мобільних систем розмінування;
3 мінні трали;
70 інфрачервоних камер;
24 човнових мотори;
1 млн набоїв для стрілецької зброї;
680 штурмових гвинтівок "Haenel MK556";
50 снайперських гвинтівок "HLR338";
120 гвинтівок "CR308";
5 000 детонаторів;