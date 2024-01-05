В новому пакеті допомоги від Німеччини є ракети та "Skynex"

5 января 2024, 8:45

Німеччина оновила список військової допомоги, переданої Україні:

- 1 ЗУ "Skynex";

- 10 БМП Marder 1A3;

- близько 120 ракет до ЗРК IRIS-T (SL);

- 2 РЛС TRML-4D до ЗРК IRIS-T;

- 30 датчиків виявлення БпЛА;

- 1 мостоукладчик Biber;

- 3 тягача HX81 та 1 причеп до них;

- 10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

- 2 машини розмінування WiSENT 1 MC;

- 34 транспортних засобів;

- 9,080 155-мм артснарядів;

- БК до танків Leopard 2A6;

- 10 наземних радарів Ground Observer 12;

- 3,350 шоломів М92;

- 305 гвинтівок МК 556;

- 750,000 набоїв.

- 1,152 зимових маскувальних сіток та 2,000 зимових камуфляжних пончо.