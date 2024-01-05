В новому пакеті допомоги від Німеччини є ракети та "Skynex"

Німеччина оновила список військової допомоги, переданої Україні:
- 1 ЗУ "Skynex";
- 10 БМП Marder 1A3;
- близько 120 ракет до ЗРК IRIS-T (SL);
- 2 РЛС TRML-4D до ЗРК IRIS-T;
- 30 датчиків виявлення БпЛА;
- 1 мостоукладчик Biber;
- 3 тягача HX81 та 1 причеп до них;
- 10 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
- 2 машини розмінування WiSENT 1 MC;
- 34 транспортних засобів;
- 9,080 155-мм артснарядів;
- БК до танків Leopard 2A6;
- 10 наземних радарів Ground Observer 12;
- 3,350 шоломів М92;
- 305 гвинтівок МК 556;
- 750,000 набоїв.
- 1,152 зимових маскувальних сіток та 2,000 зимових камуфляжних пончо.