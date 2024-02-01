В новому пакеті військової допомоги від Німеччини система супутникового зв'язку

Німеччина оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України.
В пакет увійшли:
24 бронетранспортери FFG;
4 гусеничних всюдихода Bandvagn 206;
Ракети для IRIS-T SLS;
1 040 боєприпасів калібру 155 мм;
3 танки для розмінування WISENT 1;
1 мостоукладальний танк BEAVER із запчастинами;
14 мінних тралів;
1 морська система для розмінування;
1 система супутникового зв'язку Satcom;
4 автомобілі для прикордонної служби;
450 ланцюгів протиковзання;
194 000 групових раціонів харчування;
Крім того додатково готується до передачі в майбутньому:
6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 із запчастинами;
16 мінних тралів;