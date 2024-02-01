В новому пакеті військової допомоги від Німеччини система супутникового зв'язку

1 февраля 2024, 8:15

Німеччина оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України.

В пакет увійшли:

24 бронетранспортери FFG;

4 гусеничних всюдихода Bandvagn 206;

Ракети для IRIS-T SLS;

1 040 боєприпасів калібру 155 мм;

3 танки для розмінування WISENT 1;

1 мостоукладальний танк BEAVER із запчастинами;

14 мінних тралів;

1 морська система для розмінування;

1 система супутникового зв'язку Satcom;

4 автомобілі для прикордонної служби;

450 ланцюгів протиковзання;

194 000 групових раціонів харчування;



Крім того додатково готується до передачі в майбутньому:

6 багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 із запчастинами;

16 мінних тралів;