В новому пакеті військової допомоги стало більше снарядів

29 марта 2024, 13:15

Німеччина оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України.

В пакет увійшли:



14 гусеничних автомобілів підвищеної прохідності "Warthog";

боєприпаси для "LEOPARD 2 A6";

18 000 боєприпасів калібру 155 мм;

14 розвідувальних БПЛА "VECTOR";

30 розвідувальних БПЛА "RQ-35 Heidrun";

5 антидронових датчиків та глушилок;

180 польових комплектів для виявлення безпілотників "RF 360";

6 машин розмінування "WISENT 1";

2 мостоукладачі "BEAVER";

1 броньована евакуаційна машина "Bergepanzer 2";

1 інженерна машина "DACHS";

11 мінних тралів;

1 термінал "SatCom";

330 інфрачервоних камер;

3 автомобілі для прикордонної служби;

6 вантажівок "Zetros";

2 056 гранатометів "RGW90 Matador";

24 000 боєприпасів калібру 40 мм;

70 гранатометів "GMG";

Маскувальні сітки, пончо та генератор;



Також до передачі готуються ракети до систем ЗРК Patriot, 20 бронемашин "Marder", ще один "Warthog" та 70 інфрачервоних камер.