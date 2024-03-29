В новому пакеті військової допомоги стало більше снарядів

Німеччина оголосила про надання чергового пакету військової допомоги для України.
В пакет увійшли:
14 гусеничних автомобілів підвищеної прохідності "Warthog";
боєприпаси для "LEOPARD 2 A6";
18 000 боєприпасів калібру 155 мм;
14 розвідувальних БПЛА "VECTOR";
30 розвідувальних БПЛА "RQ-35 Heidrun";
5 антидронових датчиків та глушилок;
180 польових комплектів для виявлення безпілотників "RF 360";
6 машин розмінування "WISENT 1";
2 мостоукладачі "BEAVER";
1 броньована евакуаційна машина "Bergepanzer 2";
1 інженерна машина "DACHS";
11 мінних тралів;
1 термінал "SatCom";
330 інфрачервоних камер;
3 автомобілі для прикордонної служби;
6 вантажівок "Zetros";
2 056 гранатометів "RGW90 Matador";
24 000 боєприпасів калібру 40 мм;
70 гранатометів "GMG";
Маскувальні сітки, пончо та генератор;
Також до передачі готуються ракети до систем ЗРК Patriot, 20 бронемашин "Marder", ще один "Warthog" та 70 інфрачервоних камер.