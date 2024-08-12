Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України

12 августа 2024, 8:45

Литва у серпні передасть Україні "значний" пакет військової допомоги, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.

"Незабаром Литва передасть критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності Україні, таким чином внесок у коаліцію засобів протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США та Францією, в якій також бере участь Литва. Також щодня будемо передавати іншу військову техніку, озброєння та системи, необхідні на полі бою. Наша підтримка - це інвестиція у нашу власну безпеку", - зазначив міністр оборони Литви Лаурінас КащюнасДо нового пакета увійдуть:14 бронетранспортерів М113ЗРК малої дальності з ракетамисистеми боротьби з безпілотникамивсюдиходи з запчастинамивантажні причепи20-тонні телескопічні навантажувачіфронтальні навантажувачігвинтівкибоєприпасидимові заряди