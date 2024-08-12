Литва анонсувала "значний" пакет військової допомоги для України

Литва у серпні передасть Україні "значний" пакет військової допомоги, зокрема, системи ППО малої дальності, бронетранспортери та засоби боротьби з дронами.
"Незабаром Литва передасть критично необхідні системи протиповітряної оборони малої дальності Україні, таким чином внесок у коаліцію засобів протиповітряної оборони на чолі з Німеччиною, США та Францією, в якій також бере участь Литва. Також щодня будемо передавати іншу військову техніку, озброєння та системи, необхідні на полі бою. Наша підтримка - це інвестиція у нашу власну безпеку", - зазначив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас
До нового пакета увійдуть:
14 бронетранспортерів М113
ЗРК малої дальності з ракетами
системи боротьби з безпілотниками
всюдиходи з запчастинами
вантажні причепи
20-тонні телескопічні навантажувачі
фронтальні навантажувачі
гвинтівки
боєприпаси
димові заряди