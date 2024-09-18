Литва планує передати Україні допомогу ще на 50 млн євро до кінця року

У рамках подальшої підтримки Литва, зокрема, має намір вкласти 10 мільйонів євро у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" на території України, а також надати радари, обладнання для розмінування та системи ППО малої дальності.
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