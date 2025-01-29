ЄС виділяє 116 мільйонів євро на підтримку українських школярів у Польщі

Європейська комісія ухвалила рішення виділити 116 мільйонів євро для інтеграції близько 30 тисяч українських дітей у польську шкільну систему.
Фінансування спрямоване на працевлаштування багатокультурних помічників, підготовку вчителів до роботи з дітьми з різним мовним і культурним бекграундом, а також розвиток психологічної підтримки для подолання стресу, спричиненого війною та переїздом.
У ЄС наголошують, що ця допомога сприятиме якості освіти та адаптації українських дітей, що покращить їхні перспективи на європейському ринку праці.