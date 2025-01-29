ЄС виділяє 116 мільйонів євро на підтримку українських школярів у Польщі

29 января 2025, 14:45

Європейська комісія ухвалила рішення виділити 116 мільйонів євро для інтеграції близько 30 тисяч українських дітей у польську шкільну систему.

Фінансування спрямоване на працевлаштування багатокультурних помічників, підготовку вчителів до роботи з дітьми з різним мовним і культурним бекграундом, а також розвиток психологічної підтримки для подолання стресу, спричиненого війною та переїздом.У ЄС наголошують, що ця допомога сприятиме якості освіти та адаптації українських дітей, що покращить їхні перспективи на європейському ринку праці.