29 января 2025, 14:45

ЄС виділяє 116 мільйонів євро на підтримку українських школярів у Польщі

Європейська комісія ухвалила рішення виділити 116 мільйонів євро для інтеграції близько 30 тисяч українських дітей у польську шкільну систему.

Фінансування спрямоване на працевлаштування багатокультурних помічників, підготовку вчителів до роботи з дітьми з різним мовним і культурним бекграундом, а також розвиток психологічної підтримки для подолання стресу, спричиненого війною та переїздом.

У ЄС наголошують, що ця допомога сприятиме якості освіти та адаптації українських дітей, що покращить їхні перспективи на європейському ринку праці.
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