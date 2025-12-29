ГлавнаяНовости
29 декабря 2025, 9:45

Німеччина передала Україні дев’ятий комплекс IRIS-T

За домовленостями Володимира Зеленського та Канцлера ФРН Фрідріха Мерца, у 2026 році Німеччина зобов’язалася виділити 11,5 млрд євро на підтримку України.


