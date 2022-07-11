Зеленський назвав умови припинення бойових дій до кінця року

11 июля 2022, 17:15

Президент Володимир Зеленський вважає, що за низки умов військові дії з Росією можуть закінчитися до кінця 2022 року. Серед них – об’єднані українці, потужна зброя та вдача.

Зеленський в інтерв’ю CNN:"Пряма мова Зеленського: "Якщо наша держава буде об'єднаною, такою, як зараз, якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо вдача та Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року.Я впевнений, можемо завершити військову частину цієї війни.Бо якщо ми будемо міцними, як я сказав, то ми можемо прийти до того моменту, коли Росії доведеться вже сісти за стіл перемовин".