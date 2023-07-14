14 июля 2023, 10:45

Касетні боєприпаси отримала Україна від США, - генерал Тарнавський

Керівництво визначатиметься з ділянками, де можуть бути використані ці боєприпаси, зазначивши, що "це дуже потужна зброя".


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