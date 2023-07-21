Касетними боєприпасами, наданими США, Україна уже веде вогонь по росіянам

21 июля 2023, 10:45

Україна почала обстріл касетними боєприпасами, наданими США. Також ці снаряди планують застосувати в Бахмуті, повідомило видання Washington Post.

Касетні бомби, заборонені у понад 120 країнах, вибухають у повітрі над ціллю, викидаючи десятки чи сотні менших бомб на площу, яка потенційно може бути розміром із кілька футбольних полів. Діти особливо вразливі, оскільки суббоєприпаси можуть не вибухнути, поки їх не підберуть, можливо, за роки після завершення конфлікту.Міністр оборони Ллойд Остін сказав, що Україна взяла «письмове зобов’язання» не використовувати боєприпаси проти населених пунктів і що буде докладено зусиль, щоб спробувати очистити райони, де розміщена зброя.«Вони записуватимуть місця, де вони їх використовують, і вони визначать пріоритетність зусиль з розмінування, і ми допоможемо їм зробити це в тих місцях, де вони їх використовували», – сказав Остін.