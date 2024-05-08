8 мая 2024, 13:45

На Харківщині розпочала роботу машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE

Сапери Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС випробовують машину на території, де велись активні бойові дії.

Наразі дана техніка очищує поле, усіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та загрожують життю мирних мешканців.


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