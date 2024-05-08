Сапери Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС випробовують машину на території, де велись активні бойові дії.
Наразі дана техніка очищує поле, усіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та загрожують життю мирних мешканців.
8 мая 2024, 13:45
На Харківщині розпочала роботу машина механізованого розмінування PT-300 D:MINE
Сапери Міжрегіонального Центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС випробовують машину на території, де велись активні бойові дії.
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