KL-3 — легкий барражуючий боєприпас "піхотного класу"

11 ноября 2025, 14:15

Китайська Xi’an Junhui Aviation Technology показала KL-3 — компактний електричний боєприпас, який поєднує розвідку та точковий удар на дистанціях тактичної глибини.

Ставка зрозуміла: мінімальна помітність, розгортання одним бійцем за лічені хвилини і керований політ над полем бою, де кожна секунда ефіру має ціну. У цій ніші KL-3 змагається не потужністю, а тишею та кількістю.



За форм-фактором це «паличка-камікадзе» довжиною близько трьох чвертей метра з розмахом крила 90 сантиметрів і квадратним перерізом 90×90 міліметрів. Стартова маса три кілограми, привод електричний, тому тепловий і акустичний слід невеликий, а запуск можливий як із наземної пускової, так і з повітряного носія.



Виробник заявляє до десяти кілометрів стабільного каналу управління, до тридцяти хвилин у небі та швидкість до 140 кілометрів на годину, що дозволяє швидко «зашивати» просвіти в тактичному порядку, поки противник не встиг наситити ділянку РЕБ.



Робочі висоти від сотні метрів до трьох тисяч дають простір для маневру між лініями спостереження, а заявлене КВО менше двох метрів вказує на ставку на точність і малу побічну дію. Час підготовки до пуску — до десяти хвилин, тобто група може переносити боєприпас на собі, розгорнутися з укриття, провести доразвідку і одразу відпрацювати по цілі, не чекаючи старших вогневих засобів.

Обмеження очевидні: десятикілометровий лінк вимагає чистого ефіру або ретранслятора, а малий калібр — помірну бойову частину. Проте саме в цьому й сенс KL-3: дешеве, швидке та тихе рішення рівня відділення для точкових уражень там, де великі системи повільні, гучні або занадто дорогі в ризику.