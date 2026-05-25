РФ продовжує модернізацію лінійки боєприпасів, що барражують, сімейства "КУБ"

25 мая 2026, 8:45

«Концерн Калашников» представив модернізовану версію барражуючого боєприпасу «КУБ-10МЕ», який отримав збільшену дальність дії до 100 км, нові можливості ураження цілей та підвищену стійкість до радіоелектронної протидії.

Головна зміна – інтеграція оптико-електронної системи наведення. Якщо ранні версії «КУБ» в основному орієнтувалися на ураження стаціонарних цілей за заздалегідь заданими координатами, то нова модифікація вже здатна працювати по об'єктах, що рухаються.Заявлені характеристики:

дальність – до 100 км;

крейсерська швидкість – близько 120 км/год;

робочі висоти – 80–1800 м;



Особливого значення має саме посилення стійкості до РЕБ. Ймовірно, модернізація включає: покращені інерційні системи; більш стійкі канали передачі; елементи машинного зору; алгоритми автономного утримання мети при втраті сигналу; стійку до перешкод навігацію.

Фактично РФ продовжує рух у бік здешевленої високоточної зброї масового застосування. Подібні апарати займають проміжну нішу між FPV-дронами, Ланцетами і повноцінними крилатими ракетами.Окремо важливо, що російський ВПК дедалі активніше робить ставку саме на еволюцію існуючих платформ, а не лише на створення нових систем. Це дозволяє швидше масштабувати виробництво, спростити підготовку операторів та прискорити впровадження нових рішень безпосередньо до військ.