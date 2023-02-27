27 февраля 2023, 15:15

10 танків Stridsvagn 122, ППО "Hawk" та "IRIS-T" від Швеції

Швеція хоче передати 10 Stridsvagn 122, модернізовану версію Leopard 2A5 з додатковою бронею та гранатометом. Крім того, МО Швеції обіцяє системи ППО «Hawk» та «IRIS-T».


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