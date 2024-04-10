США можуть дати Україні зброю лише за гроші

Так, вони екстрено продадуть ППО Hawk Phase IIІ на 138 млн доларів для боротьби з дронами.
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- Гаджеты | Сегодня, 10:15
Квітневі знижки на гаджети OPPO 0.00
- Интернет | Сегодня, 9:45
Bosch оновила сайт з підбору склоочисників 0.00