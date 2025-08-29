Китай представив мобільний лазерний комплекс "Страж" для боротьби з дронами

29 августа 2025, 10:15

Пекінський інститут авіаційної точної механіки корпорації AVIC представив новий мобільний лазерний комплекс «Страж» — компактну систему для боротьби з безпілотниками, здатну самостійно виявляти, супроводжувати та знищувати низьколетючі цілі.

Китай робить ставку на автономні лазерні технології для закриття вразливостей ППО на близьких дистанціях.



Комплекс «Страж» поєднує чотири ключові модулі:



гусеничну мобільну платформу з автопілотом та сенсорами для роботи у складних умовах;

систему автоматичного виявлення та супроводу цілей, що використовує алгоритми розпізнавання образів, сервомеханізми та засоби зв’язку;

лазерний випромінювач із регульованою потужністю та вбудованим охолодженням для ураження безпілотників;

а також автономну енергосистему, що забезпечує тривалу роботу без підзарядки.



Система підтримує кілька сценаріїв застосування: від цілодобового патрулювання до одноосібного чи групового перехоплення цілей у складі мережі подібних платформ.

Інтеграція лазерного випромінювача в мобільний безпілотний модуль забезпечує перевагу над традиційними системами ППО на малих висотах. Виробник заявляє, що «Страж» здатен діяти у повністю автономному режимі — від пошуку до ураження цілі — з опціональним дистанційним керуванням оператором. Це робить його особливо ефективним проти рою малорозмірних дронів, які складно перехопити звичайними засобами.Розробка «Стража» демонструє стратегічний зсув Китаю до мобільних лазерних технологій як відповіді на масове застосування БПЛА у сучасних конфліктах. Якщо система пройде успішні випробування і буде розгорнута серійно, вона може суттєво посилити короткодистанційну оборону об’єктів у районах підвищеної загрози, створюючи новий баланс сил на тактичному рівні.