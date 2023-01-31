31 января 2023, 10:15

ЕС наложил санкции на иранскую госкорпорацию, производящую беспилотники

Речь идет о Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая производит БПЛА, используемые Корпусом стражей исламской революции, а также Россией, сообщается в постановлении Совета ЕС.


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