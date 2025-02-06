На вооружение КСИР поступил первый в истории авианосец для дронов

Сегодня в Персидском заливе состоялась церемония включения первого в истории авианосца-носителя дронов Shahid Bagheri в состав ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
На мероприятии присутствовали главнокомандующий КСИР Салами и глава Генштаба ВС Ирана Багери.
Отмечается, что Shahid Bagheri способен перевозить несколько эскадрилий дронов, на нем также можно производить взлет и посадку беспилотных истребителей. Дальность плавания авианосца составляет 22.000 морских миль без необходимости дозаправки в дальних водах в течение года.