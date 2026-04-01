КСИР грозится ударить по объектам Intel и Microsoft в регионе

1 апреля 2026, 14:45

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пригрозил ударить по объектам американских IT-компаний в регионе, включая Intel, Cisco, Microsoft, в случае «продолжения агрессии против Ирана».

«Поскольку ключевым элементом в разработке и отслеживании целей для терактов являются американские компании в сфере ИКТ и ИИ, в ответ на эту террористическую операцию отныне основные учреждения, участвующие в таких действиях, будут считаться нашими законными целями», - говорится в заявлении КСИР. В списке числятся 18 компаний, среди которых Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Nvidia, JPMorgan, Tesla, GE и Boeing.Отмечается, что в случае «продолжения агрессии» против Исламской республики удары по этим объектам начнутся с 1 апреля с 20:00 по местному времени. Также КСИР призвал всех сотрудников этих компаний на Ближнем Востоке к этому времени покинуть офисы и производственные площадки.